Settembre 21, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione del workshop “Pet vibes, better office”, organizzato da Mars, Royal Canin ed AniCura, il Gruppo Mars ha voluto evidenziare i benefici non solo per i lavoratori ma anche per le aziende derivanti dalla possibilità di portare in ufficio i propri amici a quattrozampe. Inoltre, il Gruppo è impegnato a promuovere la creazione di città a misura di animale, così da restituire ai pet tutto il buono che regalano ogni giorno ai loro umani.