Gualtieri: “Piano rifiuti ama per il Natale. Tutti facciano la propria parte”

Dicembre 5, 2023

“Abbiamo presentato il piano Natale, in cui, di fronte all’aumento della produzione di rifiuti, l’azienda si vuole far trovare pronta, con più centri di raccolta, un potenziamento della raccolta per le utenze non domestiche, dei materiali ingombranti e più personale per le strade. È bene che tutti facciano la propria parte, anche conferendo correttamente i rifiuti. Basta con la vergogna dei divani e delle poltrone per le strade”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, oggi in Campidoglio, a margine della conferenza stampa di presentazione del piano operativo di AMA per le festività natalizie.