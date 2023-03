Guerra in Ucraina, video drone Usa abbattuto da jet Russia sul Mar Nero

Marzo 16, 2023

Il filmato rilasciato dal Comando europeo degli Stati Uniti del drammatico impatto tra un drone statunitense e un caccia russo sul Mar Nero “conferma assolutamente” che c’è stata una collisione e lo scarico di carburante. Lo ha detto alla Cnn un alto funzionario statunitense.

I voli dei droni americani al largo della Crimea sono “una provocazione” che crea “i presupposti per un’escalation” della tensione nel mar Nero, ha denunciato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu nella telefonata avuta con il capo del Pentagono Lloyd Austin, nel corso della quale ha fatto sapere che Mosca non è interessata a un tale sviluppo degli eventi, ma continuerà a rispondere in modo proporzionato a tali misure.