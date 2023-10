Guerra Israele-Hamas, cresce allerta anche in Italia

Ottobre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Mentre continua la guerra tra Israele e Hamas, cresce l’allerta anche in Italia: sono oltre 28mila gli obiettivi sensibili in Italia di cui 205 quelli israeliani, in prevalenza diplomatici e religiosi. C’è un rischio concreto di terrorismo interno per l’Italia? “Io mi sono fin dall’inizio di lanciare messaggi rassicuranti, nel senso che evidenze concrete immediate non ce ne sono ma ce n’è quanto basta per mantenere altissimo il livello dell’attenzione. Sicuramente ci aspettano mesi difficili e complicati per i quali è opportuno mantenere alta l’attenzione”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.