Guerra Israele-Hamas, tregua in corso a Gaza

Novembre 24, 2023

Tregua in corso a Gaza tra Israele e Hamas per consentire il rilascio di 50 ostaggi israeliani in cambio di detenuti palestinesi. I primi 13 israeliani saranno liberati nel pomeriggio. Nel frattempo i primi camion di aiuti umanitari sono entrati a Gaza attraverso il valico di Rafah.