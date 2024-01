Guerra Israele-Hamas, ultime news

Gennaio 15, 2024

Ultime news sulla guerra Israele-Hamas. Secondo la Casa Bianca è arrivato il momento giusto per ridimensionare l’offensiva militare di Israele nella striscia di Gaza. Ma dal canto suo Netanyahu ha affermato che il conflitto durerà ancora molti mesi, nessuno ci fermerà né L’aja né l’asse del male