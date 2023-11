Novembre 6, 2023

Guerra Israele-Hams, ultime news di oggi. Attacchi nella notte a Gaza, 200 vittime. Alba di scontri in diversi quartieri di Gaza City. Gli Usa hanno schierato nel Mediterraneo un sottomarino nucleare, nota congiunta dei leader delle agenzie Onu per un immediato cessate il fuoco.