Luglio 17, 2023

La Russia si ritira dall’accordo sul grano, siglato lo scorso anno dopo una lunga mediazione di Nazioni Unite e Turchia. “Gli accordi del Mar Nero hanno cessato di essere validi oggi – ha spiegato Peskov – Come ha detto in precedenza il presidente della Federazione Russa, la scadenza era il 17 luglio. Purtroppo, la parte relativa alla Russia in questo accordo sul Mar Nero non è stata finora attuata. Pertanto, il suo effetto è terminato”.