Maggio 24, 2022

Il piano di pace italiano per risolvere la crisi ucraina bocciato dal vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev. “E’ solo un puro flusso di coscienza slegato dalla realtà e basato su menzogne ucraine”, ha detto l’esponente russo. Parole di sfida arrivano poi dal ministro degli esteri russo Lavrov: “Chi vuole la nostra sconfitta, non conosce la storia”