Marzo 25, 2023

“Cessazione immediata del conflitto tra Russia e Ucraina attraverso i negoziati”. E’ quanto ha chiesto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Vladimir Putin nel colloquio telefonico avuto oggi con il capo del Cremlino. La telefonata è stata anche l’occasione per parlare “dei passi per rafforzare le relazioni Turchia-Russia anche sulla base della cooperazione economica concordata a Sochi” in occasione dell’incontro dello scorso agosto.