Giugno 9, 2022

Ucraina-Russia, le ultime news nel 106esimo giorno di guerra. Le forze russe controllano la maggior parte della città ucraina di Severodonetsk e stanno bombardando pesantemente la città gemella di Lysychansk, causando gravi danni. Nella notte hanno preso di mira due volte l’impianto chimico Azot, dove sono rifugiati 800 civili.