Agosto 21, 2023

L’Olanda e la Danimarca forniranno F-16 all’Ucraina una volta che saranno soddisfatte le condizioni per il loro trasferimento, lo ha annunciato il primo ministro olandese Mark Rutte. Si tratta di ”una decisione storica”, ha detto Zelensky.