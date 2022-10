Ottobre 13, 2022

Dopo le grandi città dell’Ucraina, gli attacchi russi sembrano concentrarsi nuovamente sulla prima linea del fronte. Atteso oggi a Kiev il capo dell’Aiea Grossi che nei giorni scorsi ha incontrato Putin e oggi incontrerà Zelensky. Intanto, 143 Stati hanno firmato la risoluzione Onu sull’integrità territoriale dell’Ucraina.