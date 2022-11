Novembre 3, 2022

Dopo giorni difficili e di mediazione, la Russia riprende l’accordo sul grano dopo averlo sospeso. Intanto, Mosca convoca l’ambasciatore britannico per l’attacco a Sebastianopoli e il sabotaggio al gasdotto Nord Stream e rilancia le accuse contro Kiev sulla ‘bomba sporca’.