Maggio 11, 2022

Your browser does not support the video tag.

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie. Kiev accusa i russi di aver sparato su un istituto per bambini con disabilità nella regione di Lugansk.

Il Papa, al termine dell’udienza generale in Piazza San Pietro, ha incontrato le mogli di due ufficiali del Battaglione Azov, l’unità militare ucraina i cui combattenti sono attualmente asserragliati nell’acciaieria Azovstal di Mariupol.