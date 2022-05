Maggio 19, 2022

Guerra Ucraina-Russia, le ultime news. Le forze di Mosca hanno continuato a bombardare ieri sera la regione ucraina di Sumy. Mosca sarebbe in difficoltà nella regione di Donetsk. “Nelle ultime settimane, la Russia ha rimosso i comandanti di alto livello che considera si siano comportati male durante le fasi iniziali dell’invasione dell’Ucraina”, fa sapere l’intelligence della Difesa britannica.