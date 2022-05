Maggio 23, 2022

A tre mesi dall’avvio della guerra in Ucraina, il Pentagono e il Dipartimento di Stato stanno valutando l’invio di forze speciali a Kiev per proteggere i diplomatici statunitensi presso l’ambasciata. “L’aggressione russa dell’Ucraina mina le fondamenta dell’ordine globale”, ha detto il premier giapponese Kishida al termine dell’incontro a Tokyo con il presidente Usa Biden. Intanto Mosca si è detta pronta a riprendere i negoziati con Kiev.