Giugno 6, 2023

E’ scambio di accuse tra Kiev e Mosca sul bombardamento della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka. Intanto, per il consigliere Podolyak sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia il rischio di un disastro nucleare aumenta rapidamente, ma l’Aiea smentisce pericoli immediati. Attesa quindi per l’incontro a Kiev tra il presidente Zelensky e l’arcivescovo di Bologna Zuppi, in Ucraina in qualità di inviato di Papa Francesco per un accordo di pace.