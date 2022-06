Guerra Ucraina-Russia, ultime news

Giugno 15, 2022

Gli alleati della Nato sono “impegnati” a “continuare a fornire” all’Ucraina “gli equipaggiamenti militari di cui ha bisogno per prevalere, incluse armi pesanti e sistemi a lungo raggio”. Così il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, in conferenza stampa a Bruxelles.

”La Turchia non cambierà la sua posizione sulle richieste di adesione alla Nato di Svezia e Finlandia finché non adotteranno misure chiare, concrete e decisive nella loro lotta contro il terrorismo”, ha affermato dal canto suo il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una riunione dei deputati dell’Akp.