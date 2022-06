Giugno 20, 2022

Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie. Mentre Kiev aspetta la decisione dell’Ue sullo stato di candidato all’adesione, continuano i bombardamenti. “Ci aspettiamo che la Russia aumenti le ostilità questa settimana. Non solo contro l’Ucraina, ma anche contro altri Paesi europei. Noi ci stiamo preparando e avvertiamo i nostri partner”. Ad affermarlo il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky nell’ultimo video pubblicato su Telegram.