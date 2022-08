Agosto 8, 2022

Guerra Ucraina Russia, ultime news. Altre due navi con un carico di grano e generi alimentari, la Sacura e la Arizona, sono partite oggi in sicurezza dai porti di Chornomorsk e Pivdenny. Lo rendono noto il ministero delle Infrastrutture di Kiev e l’ufficio stampa delle Nazioni Unite.

“È molto probabile che la Russia stia dispiegando mine antiuomo per proteggere le sue linee difensive nel Donbass ed ostacolarvi la libertà di movimento. Queste mine possono provocare molte vittime sia tra i militari sia tra la popolazione civile locale”. A scriverlo, nel suo ultimo aggiornamento sulla situazione sul terreno in Ucraina, è il ministero della Difesa britannico citando i più recenti dati di intelligence.

”L’Occidente vuole distruggere la Russia” e ”non si preoccupa assolitamente” per il destino dell’Ucraina. Lo ha sostenuto oggi l’ex presidente russo e vice presidente del Consiglio di sicurezza nazionale di Mosca Dmitry Medvedev intervistato dall’agenzia di stampa Tass. ”La Russia garantirà i suoi interessi nazionali con tutti i mezzi a sua disposizione”, ha aggiunto.