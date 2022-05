Maggio 2, 2022

Guerra Ucraina-Russia, ultime news. Ripreso questa mattina alle 7 ora locale il piano di evacuazione dei civili dall’acciaieria Azovstal, a Mariupol. Esplosioni registrate a Belgorod. Duro attacco del ministro degli Esteri russo Lavrov all’Italia.