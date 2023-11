Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi

Novembre 7, 2023

“Ci stiamo preparando al nostro peggior inverno”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba in una intervista a Die Welt, rilanciata da Ukrainska Pravda, nella quale ha espresso preoccupazione per nuove ondate di attacchi russi contro le infrastrutture energetiche durante i mesi più freddi dell’anno.

IL presidente ucraino Zelensky ha espresso preoccupazione per il fatto che la guerra in Medio Oriente stia distogliendo l’attenzione dall’Ucraina.