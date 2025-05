Guerra Ucraina-Russia, ultime news sui negoziati

15 Maggio 2025

Il presidente russo Vladimir Putin non raccoglie la sfida di Volodymyr Zelensky e oggi non sarà a Istanbul per incontrare il presidente ucraino nelle prime trattative dirette tra Russia e Ucraina. Zelensky atteso ad Ankara da Erdogan. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, oggi a Doha, ha dichiarato che potrebbe andare domani in Turchia se i negoziati dovessero procedere.