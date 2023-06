Giugno 23, 2023

L’aeroporto militare di Viysk nella regione di Khmelnitskyi, nell’Ucraina occidentale, è stato preso di mira dalle forze armate russe che hanno lanciato almeno 13 missili, abbattuti dalla contraerea di Kiev. Allerta aerea in tutte le regioni del Paese: 7 le persone ferite a Kherson.