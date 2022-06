Giugno 18, 2022

Controffensiva dell’Ucraina a Donetsk, dove diversi quartieri del capoluogo sono stati bombardati dalle forze di Kiev. Intanto il primo ministro britannico Boris Johnson, tornato ieri a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky, ha ribadito il supporto britannico all’esercito ucraina. Secondo il capo negoziatore di Kiev, l’Ucraina potrebbe riprendere “a fine agosto”, dopo una serie di controffensive, i colloqui con la Russia.