Luglio 12, 2022

Your browser does not support the video tag.

Le truppe russe continuano ad avanzare nel Donetsk, assaltando la principale rotta di rifornimento E-40, verso le città di Slovyansk e Kramatorsk. Secondo l’intelligence britannica il Cremlino avrebbe dato ordine di attingere uomini dalle carceri per rimpiazzare i soldati persi.