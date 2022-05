Guerra Ucraina-Russia, ultime notizie e news di oggi

Maggio 30, 2022

“La nostra priorità assoluta è la liberazione delle regioni di Donetsk e Luhansk”, nel Donbass, “che ora sono riconosciute come Stati indipendenti” dalla Russia. Ad affermarlo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. Intanto la nuova ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, è oggi in Ucraina per incontrare il suo omologo, Dmytro Kuleba, ed il presidente Volodymyr Zelensky. “Raggiungeremo un accordo sul prossimo pacchetto di sanzioni” alla Russia “entro lunedì pomeriggio”, ha annunciato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell, in vista del Consiglio europeo di oggi.