Maggio 5, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Nessuno può dire quanti giorni ancora questa guerra andrà avanti. Ma credo che il giorno della nostra liberazione si stia avvicinando”. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso alla Danimarca. L’esercito russo ha intanto ha simulato attacchi con missili capaci di trasportare testate nucleari nell’enclave occidentale di Kaliningrad, al confine con Lituania e Polonia.