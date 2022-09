Guitart: “Campagna tratta temi importanti con semplicità”

Settembre 14, 2022

Your browser does not support the video tag.

In occasione della presentazione alla stampa della nuova grande campagna di comunicazione di Dancol di Danone, realizzata in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, intitolata “Ascolta il tuo cuore” e mirata a sensibilizzare gli italiani riguardo la prevenzione dei rischi cardiovascolari, Jordi Guitart Clermont, Direttore Marketing Danone Italia e Grecia, spiega le motivazioni che hanno portato a prendere la strada di una comunicazione semplice, diretta e ironica.