Giugno 13, 2022

Your browser does not support the video tag.

Andrea Gusmaroli, Responsabile progetto idrogeno di Anima Confindustria, ha parlato della sicurezza dell’idrogeno, una innovativa fonte energetica green, in occasione della seconda giornata della rassegna Hydrogen Expo, ospitata nei padiglioni della fiera di Piacenza tra l’8 e il 10 giugno