Hackathon SYNLAB, vince il progetto Reviva

7 Novembre 2024

È stato il progetto Reviva ideato da sei giovani studenti universitari ad aggiudicarsi la vittoria della terza edizione degli I-days, l’Hackathon organizzato dal gruppo SYNLAB, nell’ambito di un programma elaborato da Eit Health (European Institute of Innovation & Technology), in collaborazione con Cariplo Factory, Federated Innovation @Mind e l’università degli Studi di Napoli Federico II. La selezione per l’Hackathon è avvenuta tra oltre 100 studenti universitari provenienti da tutta Italia. Tema della sfida ‘Aging della popolazione e malattie croniche. AI, cybersecurity e data science per migliorare la qualità di vita dei pazienti’.