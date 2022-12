Dicembre 15, 2022

Haier Europe, parte di Haier Smart Home, azienda numero uno al mondo nei

grandi elettrodomestici, rinnova anche per il 2022 la collaborazione con Rise Against Hunger, una delle principali ONLUS a livello mondiale impegnata a combattere la fame – sostenendo la formula di Meal Packing e confezionando kit alimentari da distribuire localmente alle famiglie bisognose.