Novembre 10, 2022

Philip Morris Internationalha annunciato a Milano il lancio in Italia di Iqos Iluma, il dispositivo più avanzato del proprio portafoglio di prodotti senza combustione. A margine della presentazione, il Presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, ha sottolineato l’importanza cruciale degli investimenti in ricerca e sviluppo per la creazione di prodotti innovativi come Iqos Iluma.