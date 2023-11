Hannappel: “Prodotti innovativi sono difficilmente falsificabili e importabili in maniera illecita”

Novembre 16, 2023

Your browser does not support the video tag.

Hannappel: “I prodotti di grande innovazione sono più difficilmente falsificabili e importabili in maniera illecita. L’Italia è il faro per Europa in ambito regolatorio, fiscale e per il contrasto all’illecito. La tracciabilità di prodotto è un ulteriore livello di protezione di attività lecite di una filiera integrata.”