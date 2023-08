Agosto 10, 2023

Salgono a 36 le vittime dell’incendio che ha devastato Lahaina, cittadina dell’isola di Maui nelle Hawaii. Lo riferiscono le autorità locali precisando che dall’isola, dove le forti raffiche di vento dell’uragano Dora hanno sviluppato l’enorme incendio che ha praticamente raso al suolo riducendo in cenere la cittadina, oltre 11mila persone sono state evacuate e che altre 2mila partiranno venerdì.