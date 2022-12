Dicembre 9, 2022

Sanità e innovazione sono stati i temi al centro di Healthcare Innovation Forum, l’appuntamento promosso da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico di Roma. Il forum, alla sua prima edizione, nasce con l’obiettivo di analizzare le maggiori trasformazioni in campo sanitario e le potenzialità offerte dall’innovazione tecnologica e dalla digitalizzazione per progettare la medicina del futuro.