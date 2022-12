Dicembre 9, 2022

“Credo che la sfida per l’innovazione del futuro nella sanità sia quella di personalizzare gli interventi e tagliarli sulle caratteristiche del paziente”.

Lo ha detto Maria Chiara Carrozza, presidente del Cnr, a margine della prima edizione dell’Healthcare Innovation Forum promosso da Core in collaborazione con il Campus Bio-Medico.