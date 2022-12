Dicembre 9, 2022

“L’Healthcare Innovation Forum nasce dal desiderio di dedicare una giornata all’innovazione nella salute, che sicuramente è uno degli elementi principali di approfondimento di studio e di ricerca dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e che dopo la pandemia rappresenta una grande sfida che vive nella globalità la nostra società”. Così Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale Università Campus Bio-Medico di Roma a margine della prima edizione dell’Healthcare Innovation Forum.