Herpes Zoster, Doria (Sir): “Malattie reumatologiche aumentano rischio Fuoco di Sant’Antonio”

25 Febbraio 2025

“Le malattie reumatologiche, soprattutto quelle immuno-mediate o autoimmuni, sono caratterizzate da processi immunologici con un disturbo del sistema immunitario che può predisporre alle infezioni in generale, compresa l’infezione da Herpes Zoster. Questi pazienti vengono trattati con terapie immunosoppressive, che li espongono ulteriormente al rischio di infezione e al rischio anche di complicanze gravi”. Sono le parole di Andrea Doria, professore di Reumatologia presso il Dipartimento di Medicina dell’università di Padova, direttore dell’Uoc di Reumatologia presso l’azienda ospedale-università di Padova e presidente Sir (Società italiana reumatologia), all’evento ‘Fuoco di Sant’Antonio, non facciamo gli struzzi. Chi è a rischio (spesso) non lo sa’, organizzato da Gsk a Roma in occasione della Settimana di Sensibilizzazione sull’Herpes Zoster.