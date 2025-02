Herpes Zoster, indagine internazionale rivela: rischi sottovalutati

26 Febbraio 2025

Si è svolto a Palazzo dell’Informazione a Roma l’evento intitolato ‘Fuoco di Sant’Antonio, non facciamo gli struzzi. Chi è a rischio (spesso) non lo sa’, in occasione della Settimana di Sensibilizzazione sull’Herpes Zoster in programma dal 24 febbraio al 2 marzo. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati, i risultati di un importante sondaggio internazionale condotto da Ipsos Healthcare per conto di Gsk su 8.400 cittadini di 9 paesi tra i 50 ed i 60 anni, che mostrano come siano ancora confuse le idee sull’infezione.