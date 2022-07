Luglio 18, 2022

C’è un fuoco che accende uno dei dolori più forti e debilitanti per gli anziani, è il fuoco di Sant’Antonio, o conosciuto come Herpes Zoster. Ad accendere i riflettori su questa malattia è Italia Longeva che ha lanciato, tramite uno spot, la campagna ‘#MiVaccinoNonMiAccendo’, presentata al ministero della salute.