Herpes Zoster, Laurenti (Gemelli): “Collaborazione con Asl Roma 1 per vaccinazione pazienti fragili in ospedale”

Luglio 14, 2022

“Questo progetto nasce da una collaborazione forte tra il Policlinico Gemelli e la Asl Roma 1 ed è finalizzato a vaccinare contro l’Herpes Zoster i nostri pazienti fragili che, essendo in una situazione di rischio, potrebbero avere enormi vantaggi da una vaccinazione in ospedale. Questo è possibile grazie al fatto che la Asl mette a disposizione i vaccini e si mette a disposizione per la formazione dei nostri operatori. La peculiarità di questo programma è che l’ospedale è un luogo di prevenzione e non solo di assistenza”. Lo ha dichiarato Patrizia Laurenti, prof.ssa associata di Igiene all’università Cattolica del Sacro Cuore.