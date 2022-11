Novembre 24, 2022

Comunemente conosciuto come Fuoco di Sant’Antonio, l’Herpes Zoster è una malattia dolorosa e invalidante. Mette a rischio soprattutto anziani e pazienti fragili e può essere favorita dal Covid, ma la vaccinazione assicura protezione contro la patologia e le complicanze correlate.