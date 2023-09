Herpes zoster, Morato (FIMMG Piemonte): “Fondamentale il ruolo del medico di base”

Settembre 21, 2023

Torino capitale per la prevenzione del Fuoco di Sant’Antonio: grazie a un progetto di Medicina d’Iniziativa per la vaccinazione contro Herpes Zoster in Regione Piemonte si registra un netto incremento delle vaccinazioni. “Il nostro progetto mette in luce il ruolo del Medico di medicina generale – spiega Paolo Morato, Referente Area Vaccini FIMMG Piemonte e Responsabile Scientifico del Progetto – Ma soprattutto mostra chiaramente come esista una sempre maggiore consapevolezza nel medico dell’importanza della medicina di iniziativa nella prevenzione delle malattie prevenibili con la vaccinazione”.