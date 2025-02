Herpes Zoster, oncologo Pignata: “Informare correttamente pazienti per prevenire infezioni”

25 Febbraio 2025

“Il ruolo degli operatori sanitari è fondamentale, sia dei medici, ma anche degli infermieri. È necessario che ci sia un’informazione corretta nei confronti dei pazienti e che li renda edotti sulla possibilità di poter prevenire le infezioni. In particolare nell’Herpes Zoster, che può generare delle complicanze importanti nel paziente oncologico”. Con queste dichiarazioni, Sandro Pignata, direttore unità operativa complessa di Oncologia Medica Irccs Istituto Nazionale Tumori Fondazione G Pascale di Napoli e responsabile scientifico Roc, è intervenuto nel corso dell’evento organizzato a Palazzo dell’Informazione a Roma, in occasione della Settimana di Sensibilizzazione sull’Herpes Zoster in programma dal 24 febbraio al 2 marzo, dal titolo ‘Fuoco di Sant’Antonio, non facciamo gli struzzi. Chi è a rischio (spesso) non lo sa’.