Herpes zoster, Taraglio (ASL Torino): “Vaccinazioni aumentate di otto volte”

Settembre 21, 2023

Torino capitale per la prevenzione del Fuoco di Sant’Antonio: grazie a un progetto di Medicina d’Iniziativa per la vaccinazione contro Herpes Zoster in Regione Piemonte si registra un netto incremento delle vaccinazioni. “Possiamo dire che il sistema messo in atto ha finora consentito il raggiungimento di un valore che rispetto a circa due anni fa è aumentato addirittura di sette-otto volte – dichiara il dott. Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell’ASL Città di Torino – l’obbiettivo è incrementare la sinergia tra medicina generale e strutture pubbliche, proprio per garantire la copertura vaccinale necessaria”.