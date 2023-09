Herpes zoster, Tronzano (Assessore Piemonte): “Politica investa sulla prevenzione”

Settembre 21, 2023

Torino capitale per la prevenzione del Fuoco di Sant’Antonio: grazie a un progetto di Medicina d’Iniziativa per la vaccinazione contro Herpes Zoster in Regione Piemonte si regista un netto incremento delle vaccinazioni. “L’Herpes zoster è una malattia dolorosa, lunga, ed è molto sottovalutata: in questo senso la prevenzione per noi è importantissima – afferma Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio della Regione Piemonte – Siamo arrivati a livelli importanti, ma la politica può fare di più, mettere più risorse. Come Regione Piemonte stiamo facendo molto, ma si può sempre migliorare”.