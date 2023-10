Ottobre 14, 2023

Nel corso della Conferenza nazionale di Sanità pubblica, organizzata a Cernobbio (Co) dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), si è tenuto il simposio Gsk ‘Il caso Zoster: la vaccinazione come parte integrante della cura del paziente fragile’. In questa occasione si è discusso dell’importanza di proteggere anziani e fragili attraverso la vaccinazione dal rischio di sviluppare il cosiddetto “Fuoco di Sant’Antonio”.