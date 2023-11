Hiv, Saccomanni: “Non si parli di Hiv solo il 1° dicembre”

Novembre 24, 2023

“Occuparsi di Hiv significa anche comunicazione e attenzione alla prevenzione. Questo virus, che nel passato falcidiava molte vite, oggi viene trascurato. Non possiamo limitarci a parlarne nella giornata dell’1° dicembre e dobbiamo continuare ed essere al fianco delle persone che vivono con Hiv”. Così Gemma Saccomanni, Senior Director Public Affairs Gilead Sciences, a margine della conferenza stampa di lancio della campagna ‘Hiv. Ne parliamo?’, promossa da Gilead Sciences con il patrocinio di 16 associazioni di pazienti italiane e dell’Italian conference on Aids and antiviral research (Icar).